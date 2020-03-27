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The Washington Post сравнила нынешнюю рецессию в США с Великой депрессией

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The Washington Post сравнила нынешнюю рецессию в США с Великой депрессией

Американская экономика вступила в глубокую рецессию, похожую на Великую депрессию, на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на первой полосе газеты The Washington Post.

Издание сравнивает нынешнюю ситуацию в США с кризисом прошлого века в связи с тем, что в стране прекратили работу многие предприятия, спровоцировав массовые увольнения и угрожая вызвать цепную реакцию банкротств и финансовых потерь для крупных и малых компаний. Принимаемые в данный момент администрацией США меры, говорится в статье, «не остановят глубокий экономический спад и не будут достаточным для поддержания работников», если вызванный коронавирусом кризис продлится более месяца или двух.

«Мы все считаем, что рецессия имеет экономическую основу, но она не имеет никакого отношения к экономике. Речь идет буквально о попытках держаться подальше друг от друга», — приводит издание слова эксперта Американского института предпринимательства Апарна Матура. The Washington Post подчеркивает, что американским властям «пришлось остановить примерно половину экономики и убедить большую часть работающего населения оставаться дома в стремлении спасти как можно больше жизней».

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Многие предприятия увольняют своих сотрудников, что уже привело к рекордному росту безработицы в стране. При этом другие работодатели приняли решение сократить зарплаты своих сотрудников в среднем на треть. По мнению газеты, на данный момент остается открытым вопрос, идет ли речь о продолжительном спаде, или кризис прекратится уже в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп хочет частично возобновить работу частного сектора страны к 12 апреля, но экономисты и эксперты в области здравоохранения опасаются, что это может привести к росту числа смертей и к усилению рецессии.

США, кризис, коронавирус
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