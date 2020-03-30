В Сербии от коронавируса умер епископ

Епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин умер в возрасте 71 года от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник национальному телевидению Сербии РТС в медицинском центре «Драгиша Мишович» в Белграде.
Епископ Милутин, о заражении которого коронавирусом ранее сообщала Валевская епархия, заразился во время обхода верующих. Церковный иерарх умер через несколько дней.
По данным местных СМИ, вместе с епископом заразились два священника. Об их состоянии информации нет. Кроме того, ранее от последствий заражения коронавирусом умер глава горсовета Валево Милорад Илич, его жена находится в тяжелом состоянии.
Больше всего заразившихся зафиксировано в Белграде, а также в Валево. Власти рассматривают возможность изолировать Валево силами армии.
В настоящий момент в Сербии заражен 741 человек, 13 человек умерли, 55 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сербия из-за пандемии полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.
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