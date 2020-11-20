Умер патриарх Сербский Ириней

Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице, где проходил лечение от COVID-19, сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.

В четверг в первой половине дня СПЦ сообщила, что состояние здоровья 90-летнего патриарха Иринея, который 4 ноября был госпитализирован с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде, ухудшилось. Отмечалось, что консилиум медиков «при участии врачей из РФ» следит за его клиническим состоянием. В минувшее воскресенье медики подтвердили усиление сердечной недостаточности у предстоятеля Сербской церкви, но тогда состояние удалось стабилизировать.

«Для меня было честью, что Вас знал. Такие как Вы никогда не уходят», — написал глава государства и приложил черно-белое фото патриарха.

Патриарх Сербский, в миру Мирослав Гаврилович, родился в селе Видова под городом Чачак в центральной Сербии 28 августа 1930 года. Окончил сельскую школу, затем гимназию в Чачаке и Богословский факультет Белградского университета. После службы в армии стал преподавателем православной семинарии в городе Призрен в Косово и Метохии, в 1959 году принял монашеский постриг.

В 1974 году с поста ректора Призренской семинарии был избран викарным епископом патриарха Сербского, на следующий год — епископом Нишским, где возглавлял кафедру 35 лет. После смерти в ноябре 2009 года очень почитаемого в православном мире патриарха Сербского Павла, избран синодом СПЦ 22 января 2010 года предстоятелем Сербской церкви.

СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против автокефалии ПЦУ, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию «друга России» и многократно встречался с представителями российского руководства.