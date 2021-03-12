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Сербия вводит локдаун на выходные

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Сербия вводит локдаун на выходные

Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии принял решение вести двухдневный локдаун на выходные. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель штаба доктор Зоран Гойкович.

«Кризисный штаб принял решение, что в следующие выходные все торговые и развлекательные заведения будут закрыты, исключая продовольственные магазины, аптеки и автозаправочные станции. Все мероприятия, запланированные на выходные, отменены», — заявил представитель штаба. Также разрешена работа служб доставки еды. Ученики средних школ на следующей неделе продолжат заниматься в удаленном режиме.

В настоящий момент 7-миллионная Сербия провела вакцинацию 1 млн 918 тыс. своих граждан, более 667 тыс. человек получили вторую инъекцию. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает второе место в Европе и шестое в мире.

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Гражданам предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca и российским препаратом «Спутник V».

Сербия, коронавирус
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