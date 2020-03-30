Зеленский отозвал из Рады вопрос назначения Буславец главой Минэкоэнерго

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады вопрос назначения Ольги Буславец главой Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Поступило письмо президента Украины... исключить из повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды. Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня», — сказал он в ходе заседания, передает Интерфакс-Украина.

Ольга Буславец — экс-глава директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. До назначения в 2018 году генеральным директором новосозданного директората Буславец работала в министерстве в качестве директора департамента электроэнергетического комплаенса.