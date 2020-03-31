Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП Китая

Всемирный банк в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при «базовом сценарии» и до 0,1% при «наихудшем» сценарии. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник докладе ВБ.
«Рост в Китае в 2020 году, как ожидается, упадет до 2,3% при базовом сценарии и до 0,1% при наихудшем сценарии по сравнению с 6,1% в 2019 году», — сказано в пресс-релизе к докладу.
Кроме того, по прогнозам ВБ, рост ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2020 году снизится до 2,1% при «базовом сценарии» и до −0,5% при негативном сценарии.
«Вслед за распространением COVID-19 и ростом финансовой нестабильности перспективы роста в регионе в 2020 году резко ухудшились», — отмечают специалисты ВБ. По их мнению, вспышка коронавируса также негативно скажется на сокращении масштабов бедности в регионе. «При базовом сценарии в регионе из состояния бедности в 2020 году смогут выйти на 24 миллиона человек меньше, чем если бы пандемии не было», — говорится в докладе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016