Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП Китая

Всемирный банк в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при «базовом сценарии» и до 0,1% при «наихудшем» сценарии. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник докладе ВБ.

«Рост в Китае в 2020 году, как ожидается, упадет до 2,3% при базовом сценарии и до 0,1% при наихудшем сценарии по сравнению с 6,1% в 2019 году», — сказано в пресс-релизе к докладу.

Кроме того, по прогнозам ВБ, рост ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2020 году снизится до 2,1% при «базовом сценарии» и до −0,5% при негативном сценарии.

«Вслед за распространением COVID-19 и ростом финансовой нестабильности перспективы роста в регионе в 2020 году резко ухудшились», — отмечают специалисты ВБ. По их мнению, вспышка коронавируса также негативно скажется на сокращении масштабов бедности в регионе. «При базовом сценарии в регионе из состояния бедности в 2020 году смогут выйти на 24 миллиона человек меньше, чем если бы пандемии не было», — говорится в докладе.