Ляшко рассказал, почему в Украине всех медиков не тестируют на коронавирус

Тестирование на коронавирус медицинским работникам рекомендуется исключительно при наличии симптомов.

Об этом на брифинге 1 апреля сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«У нас используется опыт Италии и Испании, который сегодня показал, что тестирование ежедневное, или двухдневное всех медицинских работников приводит к обманчивому ощущению безопасности. Поэтому тестирование рекомендуется проводить медицинским работникам, а также людям, задействованным в сферах обслуживания функционирования страны, исключительно при появлении симптомов», — сказал Ляшко.

Он отметил, что тестирование также может проводиться и в тех случаях, которые определяет лечащий врач или эпидемиолог, когда проводит расследование вспышки инфекционных болезней.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине — 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них: 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.