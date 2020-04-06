В Украине за три месяца нападению подверглись 15 журналистов

Украинские журналисты 15 раз подверглись нападению за три месяца текущего года. Об этом сообщил в понедельник Национальный союз журналистов Украины.

«За первые три месяца зафиксировано 15 инцидентов с применением силы против работников медиа», — написал в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко, ссылаясь на данные исследования «Индекс физической безопасности журналистов Украины».

По его словам, чаще всего агрессия к журналистам проявлялась во Львовской области — три случая, а также по два инцидента зафиксированы в Одессе, Херсоне, Киевской и Харьковской областях. При этом больше всего в инцидентах пострадали женщины — 10 журналисток.

«В Украине в целом уровень физической агрессии в отношении журналистов недопустимо высокий, но нападения на женщин особенно возмутительны», — отметил Томиленко. В каждом случае, подчеркнул он, следует обеспечить не только надлежащее расследование и наказание виновных, но и надо добиться широкого общественного осуждения тех, кто применяет силу к женщинам.

По данным исследования «Индекс физической безопасности журналистов Украины», в 2019 году в Украине было зафиксировано 75 инцидентов с применением силы, а в 2018 году — 86.