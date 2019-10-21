В Украине с начала года 55 раз нападали на журналистов

Свыше 50 случаев физической агрессии в отношении журналистов зафиксировано в Украине за девять месяцев этого года. Об этом говорится в докладе «Индекс физической безопасности журналистов Украины» Национального союза журналистов Украины.
«В течение июля, августа и сентября на журналистов на Украине совершено 19 нападений, а за первое полугодие — 36. В третьем квартале 2019 года чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве — 6 случаев и Одессе — 4 инцидента. Всего за девять месяцев зафиксировано 55 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов», — говорится в сообщении.
Напомним, что на прошлой неделе заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро, выступая на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова, выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью журналистов в Украине и безнаказанностью преступлений против представителей СМИ.
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