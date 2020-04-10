В Киевской области в выходные дни и Пасхальные праздники вводятся дополнительные ограничения

На территории Киевской области вводят дополнительные ограничительные меры, в связи с чем органам местного самоуправления рекомендуется ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).
«Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области», — сказано в сообщении.
Так, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила:
— Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 13 апреля) и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля).
— Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.
— Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
— Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем двое людей и в защитных масках.
— При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом: на 14 календарных дней вводить ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования; составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.
— Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.
— Рекомендовать гражданам при первых признаках респираторной инфекции, оставаться дома.
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