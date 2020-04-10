ВОЗ отметила замедление распространения коронавируса в Европе

Распространение коронавируса замедлилось за последнюю неделю в ряде стран Европы, включая Испанию и Италию. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«За последнюю неделю мы увидели замедление распространения коронавируса в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция», — сказал он.

Вместе с тем глава ВОЗ выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах. В этой связи он обратил внимание на рост числа заразившихся в сельских районах Африки.