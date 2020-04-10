Зеленский «обрезал» зарплату всем госслужащим

С апреля зарплата все государственных служащих в Украине не превышает 47 тыс. грн, эти ограничения касаются и членов наблюдательных советов государственных компаний, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.
«Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое», — сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.
Глава государства также рассказал, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.
«Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд. гривен. За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также — покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. А еще — предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу», — заявил он.
Часть этих денег выплатят украинцам, которые из-за карантина потеряли работу.
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