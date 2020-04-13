Испания достигла пика распространения коронавируса

Министерство здравоохранения Испании подтверждает, что распространение коронавируса нового типа в стране достигло пика. Об этом заявил в понедельник глава ведомства Сальвадор Ильа.
«Данные по выявлению новых случаев заболевания позволяют нам подтвердить, что мы уже преодолели первую фазу эпидемии — достижение пика, — уточнил он. — Следующая цель правительства состоит в том, чтобы сломить эпидемиологическую кривую». Министр добавил, что «ограничения на передвижение людей» в стране остаются в силе.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Испании был выявлен 31 января, число заразившихся резко начало расти после выявления вспышки в Италии. К настоящему моменту количество выявленных случаев в королевстве достигло почти 170 тыс., 17 489 человек умерли. За 24 часа число инфицированных выросло на 3 477 — это минимальный показатель за последние три недели.
С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.
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