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Депутаты ужесточили ответственность за поджог травы

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Депутаты ужесточили ответственность за поджог травы

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)».

Принятие соответствующего законопроекта № 2339 в целом поддержали 328 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно закону, существенно повышаются штрафы за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

Так, загрязнение или другое изменение естественных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, сможет караться штрафом от тысячи восьмисот до трех тысяч шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 30 600 грн до 61 200 грн) или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом предусмотрен штраф от пяти тысяч четырехсот девяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 91 800 до 153 тыс. грн) или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Нарушение же требований пожарной безопасности в лесах повлечет наложение штрафа на граждан от девяноста до двухсот семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1530 до 4590 грн) и на должностных лиц — от двухсот семидесяти до девятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4590 грн до 15 300 грн).

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространение его на значительной площади, могут караться наложением штрафа на граждан от двухсот семидесяти до девятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4590 грн до 15 300 грн) и на должностных лиц — от шестисот тридцати до тысячи восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 10 710 грн до 18 360 грн).

Вместе с тем предлагается, чтобы выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждений и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, повлекли наложение штрафа на граждан от ста восьмидесяти до трехсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 грн до 6120 грн) и на должностных лиц — от девятисот до тысячи двухсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 15 300 грн до 21 420 грн).

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Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, повлекут наложение штрафа на граждан от трехсот шестидесяти до семисот двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6120 грн до 12 240 грн) и на должностных лиц — от тысячи двухсот шестидесяти до тысячи восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (21 420 грн до 36 тыс. грн).

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете «Голос Украины».

Верховная Рада, штрафы, поджог
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