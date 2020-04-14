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В Украине зафиксировано 3372 случая заболевания коронавирусом

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В Украине зафиксировано 3372 случая заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 200 случаев;
Волынская область — 80 случаев;
Днепропетровская область — 71 случай;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 112 случаев;
Закарпатская область — 99 случаев;
Запорожская область — 89 случаев;
Ивано-Франковская область — 332 случая;
Кировоградская область — 144 случая;
г. Киев — 551 случай;
Киевская область — 224 случая;
Львовская область — 136 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 5 случаев;
Одесская область — 69 случаев;
Полтавская область — 26 случаев;
Ровенская область — 134 случая;
Сумская область — 74 случая;
Тернопольская область — 280 случаев;
Харьковская область — 14 случаев;
Херсонская область — 34 случая;
Хмельницкая область — 22 случая;
Черновицкая область — 546 случаев;
Черкасская область — 105 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщения о подозрении на COVID-19.

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