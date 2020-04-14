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Заболевшие коронавирусом могут до 4 недель не иметь никаких симптомов, но заражать окружающих

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Заболевшие коронавирусом могут до 4 недель не иметь никаких симптомов, но заражать окружающих

Ученые из Сингапура считают, что передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times.

«Проводимые исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус», — отметил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам. Правда, по его мнению, «даже если бессимптомные носители в конечном итоге не переболеют, они смогут выработать иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет».

Исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь считает, что «передача вируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом». По ее словам, «отсутствие или же спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции».

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Научный руководитель программы изучения инфекционных заболеваний Национального университета Сингапура доцент Сюй Ли Ян отметила, что «таких носителей очень трудно определить, но они существуют». По его мнению, «проводимые в массовом порядке тесты, в том числе на круизных лайнерах Германии, Исландии, Республики Корея и частично в Китае, подтверждают такие выводы».

коронавирус
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