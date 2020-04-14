Заболевшие коронавирусом могут до 4 недель не иметь никаких симптомов, но заражать окружающих

Ученые из Сингапура считают, что передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times.
«Проводимые исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус», — отметил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам. Правда, по его мнению, «даже если бессимптомные носители в конечном итоге не переболеют, они смогут выработать иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет».
Исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь считает, что «передача вируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом». По ее словам, «отсутствие или же спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции».
Научный руководитель программы изучения инфекционных заболеваний Национального университета Сингапура доцент Сюй Ли Ян отметила, что «таких носителей очень трудно определить, но они существуют». По его мнению, «проводимые в массовом порядке тесты, в том числе на круизных лайнерах Германии, Исландии, Республики Корея и частично в Китае, подтверждают такие выводы».
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