В Китае начали клинические испытания уже третьей вакцины от коронавируса

Власти Китая санкционировали клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса нового типа. Как сообщил во вторник на брифинге представитель Министерства науки и техники КНР У Юаньбинь, в общей сложности страна приступила к клиническим испытаниям трех вакцин.

«В настоящее время в Китае одобрено для клинических испытаний три вакцины от коронавируса», — сказал чиновник, которого цитируют СМИ.

«Среди них самая первая — вакцина на основе аденовирусного вектора, разработанная группой исследователей во главе с Чэнь Вэй — в конце марта уже завершила первичные клинические испытания. 9 апреля исследовали приступили к набору добровольцев для проведения второй фазы клинических испытаний», — указал У Юаньбинь.