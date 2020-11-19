Китай завершает испытания сразу пяти вакцин от коронавируса

Власти КНР проводят третью стадию клинических испытаний пяти разработанных китайскими специалистами вакцин от нового коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«С момента вспышки коронавируса китайское правительство утвердило пять технологических подходов к разработке средств против этой инфекции, речь идет об инактивированных, рекомбинантных препаратах, вакцинах на основе аденовирусного вектора, на основе аттенуированных вирусов гриппа, а также нуклеиновых кислот», — цитирует Чжао Лицзяня в четверг телеканал CGTN. По его словам, «Китай располагает пятью вакцинами от коронавируса, которые в настоящее время проходят III фазу клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии, Пакистане, Перу и других странах».

Среди этих препаратов две инактивированные вакцины, разработанные компанией Sinopharm, еще одна такого же типа от Sinovac Biotech, вакцина на основе аденовирусного вектора, разработанная компанией CanSino совместно с Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук НОАК, и рекомбинантная вакцина от Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy.

Чжао Лицзянь добавил, что «после завершения исследований и разработок китайские вакцины будут как можно быстрее включены в список закупок, регулируемый механизмом COVAX, и это внесет свой вклад в доступность препаратов и обеспечение ими развивающихся стран мира».

В прошлом месяце представитель Министерства науки и техники КНР Тянь Баого сообщил, что китайские специалисты проводят клинические исследования 13 вакцин от коронавирусной инфекции, четыре из них находились на третьей стадии испытаний.

COVAX — международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он создан для обеспечения на справедливой основе всех стран мира вакцинами от коронавируса. В рамках этого механизма к концу 2021 года должно быть произведено и равномерно распределено 2 млрд доз. Часть из них получит и Украина.