За неделю ОРВИ заболели 75 тысяч украинцев

За неделю с 6 по 12 апреля ОРВИ заболело 75 тыс. украинцев, по результатам лабораторных исследований вирусов гриппа не было определено.
Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.
«С 6 по 12 апреля ОРВИ и гриппом заболели 75 403 человека. Из этого количества 39% — дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил более 197 на 100 тысяч населения, что на 58,6% меньше эпидемического порога по Украине. С 6 до 12 апреля, по результатам лабораторного исследования методом ПЦР, не определено вирусов гриппа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю не поступало сообщений о летальных исходах в результате гриппа.
В то же время, с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019 года) от осложнений, вызванных гриппом, умер 71 человек. Ни один из них не был вакцинирован против гриппа.
Всего, с 30 сентября 2019-го до 12 апреля этого года гриппом и ОРВИ переболело 13% населения Украины. Интенсивный показатель заболеваемости — на уровне аналогичного периода прошлого сезона.
С начала эпидемического сезона прививки сделали 238 027 человек.
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