Цена нефти снова пошла вниз

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает на 6,8% — до $19,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:57 по Киеву.

В свою очередь июньский фьючерс сорта WTI теряет 15,5% и торгуется на отметке $14,31 за баррель.