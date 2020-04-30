Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с ДНР и ЛНР

Украина не будет вести диалог об урегулировании конфликта на Донбассе с представителями так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четверки».

«Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, мы даже стремимся к нему. Но мы не должны говорить с незаконными формированиями», — сказал он.

По словам Кулебы, Украина «готова к диалогу по любым чувствительным вопросам, но не будет пересекать свои «красные линии».