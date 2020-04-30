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Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
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Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Вчера СМИ опубликовали письмо нардепа Александра Гереги к Кличко с просьбой обращаться в «Эпицентр» по поставкам средств защиты. Похожие письма, по информации журналистов, Герега рассылал также другим парламентариям.

Далее оказалось, что средства защиты, которыми торгуют в «Эпицентре», в аэропорту встречал лично президент. В офисе Зеленского объяснили, что самолет «Мрия», как и предыдущие спецрейсы, привез Украины наряду с гуманитарным грузом также коммерческий. То есть часть средств защиты мы получаем бесплатно и она оплачивается благотворительными фондами, а часть покупают определенные компании, в том числе и «Эпицентр», которые в дальнейшем уже торгуют этими средствами. В такой торговле в магазине на самом деле нет ничего незаконного.

Незаконно здесь лишь то, что Герега использует депутатский мандат для дальнейшей перепродажи этих товаров. В этой связи мы в ЦПК уже обратились в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Конечно, организация ввоза медицинских товаров в виде гуманитарной помощи является позитивным достижением Офиса Президента. Но есть одно но.

Данные системы Prozorro свидетельствуют, что тот самый «Эпицентр» уже продал государству товаров для борьбы с COVID-19 на 24 миллиона гривен. Среди них есть и средства защиты, привезенные из Китая. Их у «Эпицентра» покупают больницы, коммунальные предприятия, Укрзализныця и полиция.

В то же время в Офисе Президента неоднократно отмечали, что именно они организуют логистику поставок и ведут переговоры на высшем уровне, чтобы такие поставки происходили.

В таком случае совершенно не понятно, почему государственные заказчики покупают средства защиты не напрямую у китайских или корейских производителей и поставщиков, а у украинских посредников. Ведь посредники — это всегда дополнительная наценка. Почему государство, договариваясь о таких спецгрузах, не договаривается о централизованных коммерческих поставках на публичные закупки для своих заказчиков?

Министерство здравоохранения, кстати, также закупило защитные костюмы китайского производителя у украинском посредника — неизвестного ООО «Мэддив». Произошло это через скандальный тендер с завышением цены на 40% выше украинских аналогов.

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Отмечу, что сейчас есть все инструменты для того, чтобы поставки по закупкам государства также организовывались напрямую у китайских, корейских или украинских производителей. Принятое еще в марте законодательство вполне позволяет закупать товары напрямую из-за границы. Специально созданное государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» могло бы заключать такие прямые контракты по результатам переговоров на официальном уровне. Почему этого не случилось до сих пор — для нас загадка. Может, потому, что все-таки кто-то заинтересован в дополнительной «марже» за счет посредников?

На днях в Офисе Президента сообщили, что отныне организацию таких грузов переводят в Министерство здравоохранения. А это значит, что в дальнейшем именно Минздрав и правительство будут нести ответственность за каждую потерянную гривну наших налогов при закупках средств защиты.

Источник

госзакупки, Виталий Шабунин, коронавирус
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Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Совершенно не понятно, почему государственные заказчики покупают средства защиты не напрямую у китайских или корейских производителей и поставщиков, а у украинских посредников. Ведь посредники - это всегда дополнительная наценка. Почему государство, договариваясь о таких спецгрузах, не договаривается о централизованных коммерческих поставках на публичные закупки для своих заказчиков?
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