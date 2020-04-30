Глава МИД Германии призвал открыть новые КПП на Донбассе

Новые пункты пропуска надо открыть на линии соприкосновения на Донбассе, сейчас их недостаточно. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четверки».

«Должны быть созданы новые пункты пропуска», — сказал он. «Об этом мы также сегодня говорили. Существует только пять переходов... Этого слишком мало», — считает Маас.

«Это экзистенциальный вопрос для многих людей на месте», — указал он. Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.

«Важно также разминирование. Время года также здесь может позволить добиться больше, чем в прошлом», — заявил Маас. Он добавил, что, прежде всего, разминирование следует осуществить в районах школ, детских садов, КПП. «Была достигнуто единодушие по этому вопросу, и я надеюсь, что это сейчас будет реализовано», — сказал министр.