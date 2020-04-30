Глава МИД Германии призвал открыть новые КПП на Донбассе

Новые пункты пропуска надо открыть на линии соприкосновения на Донбассе, сейчас их недостаточно. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четверки».
«Должны быть созданы новые пункты пропуска», — сказал он. «Об этом мы также сегодня говорили. Существует только пять переходов... Этого слишком мало», — считает Маас.
«Это экзистенциальный вопрос для многих людей на месте», — указал он. Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.
«Важно также разминирование. Время года также здесь может позволить добиться больше, чем в прошлом», — заявил Маас. Он добавил, что, прежде всего, разминирование следует осуществить в районах школ, детских садов, КПП. «Была достигнуто единодушие по этому вопросу, и я надеюсь, что это сейчас будет реализовано», — сказал министр.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016