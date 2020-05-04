Кабмин ослабил ограничения в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник.

С 11 мая также планируется разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов, ослабить ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с соблюдением ряда условий противоэпидемиологической ситуации.

Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, стоматологий, нотариусов, аудиторов, адвокатов и сервисов бытовых услуг.

Среди прочего будет разрешено проведение командных тренировок спортсменов.

Все ослабления предполагают соблюдение противоэпидемиологических мер, определенных Министерством здравоохранения.

Министерство здравоохранения определит критерии адаптивного карантина и обязательные условия, которые должны будут соблюдать учреждения, которые возобновят работу в рамках смягчения карантинных ограничений, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Нужно четко обозначить механизм ограничений, которые будут обязательными в тех учреждениях, которые мы откроем. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции и всего остального», — сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Степанов сообщил, что соблюдение этих обязательных ограничений будет жестко контролироваться Госпродпотребслужбой, Нацполицией и местными властями.