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Страны Балтии с 15 мая откроют внутренние границы

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Страны Балтии с 15 мая откроют внутренние границы

Страны Балтии откроют с 15 мая внутренние границы для свободного передвижения жителей между соседними государствами. Об этом сообщил в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«В ходе видеоконференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом договорились об открытии с 15 мая внутренних границ и свободном передвижении жителей стран Балтии. Жители, которые прибудут из других стран, в дальнейшем должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции», — написал глава правительства Латвии на своей странице в Twitter.

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По мнению премьер-министра Литвы Сквернялиса, страны Балтии должным образом справились с распространением на своей территории коронавируса и держат ситуацию под контролем. «Мы доверяем системам здравоохранения наших стран», — написал он на своей странице в Facebook.

 

Литва, Латвия, Эстония, коронавирус
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