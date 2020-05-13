Рада приняла требуемый МВФ «банковский» закон

Верховная Рада в среду приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности (№ 2571-д) во втором чтении и в целом.
Законопроект поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Рассмотрение документа состоялось по особой процедуре. Поддержать его принятие прибыл президент Владимир Зеленский.
Ко второму чтению народные депутаты подали 16,5 тыс. поправок, из которых профильный комитет парламента предложил полностью учесть 186.
«На сегодня в таблице, которая была утверждена комитетом, содержится 241 предложение и поправка, из них отклонено 11, учтено полностью 186», — сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
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