Шмыгаль хочет отправить 150 тысяч украинцев строить дороги

Кабмин продолжает программу «Большая стройка», в сфере строительства дорог и транспортной инфраструктуры создадут 154 тысячи рабочих мест.

Об этом, как передает Экономическая правда, во время часа вопросов к правительству заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Правительство продолжает программу президента „Большая стройка“. Есть четкое понимание, что государственные инвестиции должны стать катализатором для экономического развития. И таких инвестиций мы заложили только в дорожное хозяйство более 100 млрд грн. Программа „Большая стройка“ станет частью нашего плана по созданию 500 тысяч рабочих мест.

Непосредственно в сфере строительства дорог и транспортной инфраструктуры мы создадим 154 тысячи рабочих мест. В самой этой сфере плюс сопутствующие отрасли и бизнес», — заявил Шмыгаль.