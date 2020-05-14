Трамп заговорил о полном прекращении отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения.
«Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения», — сказал он в интервью Fox Business в четверг.
Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране «сэкономить $500 млрд».
Кроме этого, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.
«У меня очень хорошие отношения (с ним — Ред.), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу», — сказал лидер США.
Кроме того, Трамп заявил, что, хотя Вашингтон просил Пекин изучить проблему коронавируса COVID-19, он получил отказ, а власти КНР не захотели принять помощь США по этому вопросу.
«И я догадался, что все о’кей, потому что они должны знать, что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо умысел», — отметил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016