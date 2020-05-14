В Великобритании за сутки от коронавируса умерли более 400 человек

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 428, до 33 614 человек, количество заболевших выросло на 3446, до 233 151, говорится в сообщении Минздрава страны.

Днем ранее количество скончавшихся за сутки составило 494 человека, число новых выявленных случаев заражения - 3242.

Напомним, что по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.