Мировая экономика потеряет в этом году $8,5 трлн

Мировая экономика испытает в текущем году падение в размере 3,2% или $8,5 трлн в денежном выражении в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщила в четверг южноафриканская телекомпания ENCA со ссылкой на новейший доклад «Мировое экономическое положение и перспективы», подготовленный Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.
«Потери в таких размерах сведут на нет прирост мирового ВВП за предыдущие 4 года, — отмечается в документе. При этом падение ВВП индустриально развитых стран будет больше — до 5%, а совокупный ВВП развивающихся стран в 2020 году сократится на 0,7%».
Под ограничительными мерами в связи с пандемией нового коронавируса оказалось 90% мировой экономики. Это привело к перебоям в работе производственных цепочек, снижению потребительского спроса, росту безработицы.
Согласно подсчетам специалистов ООН, пандемия приведет к массовому обнищанию, когда 34,3 млн человек окажутся за чертой крайней нищеты. Из этого количества 56% придется на Африку.
«Позитивным фактором являются принимаемые сейчас правительствами многочисленных стран мира стимулирующие меры, которые достигают 10% мирового ВВП, — заявил главный экономист ООН и помощник генерального секретаря по экономическому развитию Эллиот Харрис. — Темпы восстановления мировой экономики после завершения пандемии напрямую зависят от способности государств сохранить рабочие места в экономике и обеспечить доходы для наиболее пострадавших групп населения».
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