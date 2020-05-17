Сервис Couchsurfing стал платным

Сервис Couchsurfing из-за экономического спада вводит платное членство для доступа к веб-сайту и мобильному приложению.
Об этом говорится в блоге компании.
Компания пишет, что из-за кризиса была уменьшена численность команды, урезана зарплата, ликвидированы или изменены все контракты.
«Мы просим внести членство в размере 2,39 долл в месяц, или 14,29 долл в год, чтобы поддерживать Couchsurfing. Этот взнос участника необходим для доступа к веб-сайту Couchsurfing и мобильных приложений. Ваши взносы участников будут использованы для поддержки Couchsurfing», — говорится в блоге.
Также в блоге отмечается, что компания подала заявку на финансовую поддержку по программе помощи от COVID-19, предоставленную правительством США.
В Украине цена составляет 25 грн в месяц, или 150 в год.
Couchsurfing — сервис по поиску бесплатного жилья, одна из крупнейших всемирных сетей гостеприимства, реализованных в виде онлайн-сервиса.
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