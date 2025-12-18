Сполучені Штати Америки готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектору росії, щоб посилити тиск на державу-агресора росії, якщо російський диктатор володимир путін відхилить мирну угоду з Україною.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними джерел, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити закриті переговори, США розглядають різні варіанти, зокрема, введення санкцій проти суден так званого «тіньового флоту» росії, що використовується для транспортування російської нафти, а також проти трейдерів, які сприяють цим операціям.

При цьому нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня, заявили деякі з цих осіб.

Вони також додали, що міністр фінансів Скотт Бессент обговорив ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня. Однак джерела застерегли, що остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив тим часом, що кремль усвідомлює, що деякі американські чиновники розглядають плани введення нових санкцій проти росії, і додав, що будь-які санкції шкодять процесу відновлення відносин.

Видання підкреслило, що низка санкцій, введених проти росії після того, як вона розпочала повномасштабну війну проти України, поки що не змінила розрахунків путіна. Однак заходи, спрямовані проти великих нафтових компаній і торгівлі москви, призвели до падіння цін на нафту до найнижчого рівня з початку вторгнення, що значно погіршило і без того скрутне економічне становище країни.

Видання зазначило, за словами деяких учасників мирних переговорів переговорів, залишаються суперечливі питання щодо майбутнього статусу територій на сході України, використання заморожених активів російського центрального банку та управління Запорізькою атомною електростанцією. Київ також хоче отримати письмове підтвердження того, що саме зроблять його союзники у разі повторного вторгнення росії в Україну.