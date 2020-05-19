В «Слуге народа» разрешат беспартийным баллотироваться в мэры городов

Кандидаты на должности городских голов не нуждаются в партийной поддержке, считает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Мы исповедуем такой комбинированный подход: на выборах в местные советы люди идут от партий, а мэры должны иметь возможность идти на выборы самовыдвиженцами», — сказал Арахамия в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он подчеркнул, что право баллотироваться на выборах должен иметь каждый гражданин Украины.
«Партия называется „Слуга народа“ и мы не можем строить никаких барьеров. Мы хотели бы, чтобы любой представитель народа мог абсолютно безбарьерно участвовать в местных выборах... И касательно мэров — та же самая ситуация», — отметил Арахамия.
По словам главы фракции, необходима перезагрузка политической системы и в этом важную роль должны сыграть местные выборы.
«Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами... Мы должны перезагрузить политическую систему. Будут от этого побочные эффекты? Конечно же будут. Но это нужно сделать», — подчеркнул Арахамия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016