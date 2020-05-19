В «Слуге народа» уверяют, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет о невозможности переноса местных выборов в Украине.
«Я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом это (перенести местные выборы — Ред.) можно сделать, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию — это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно», — сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, говорить о проведении выборов в режиме онлайн еще рано, так как для этого необходимо урегулировать в государственном масштабе ряд вопросов, чем в настоящее время и занимается министерство цифровой трансформации.
«Когда-то мы получим все-таки единый демографический реестр и будем понимать, сколько в стране людей, где эти люди, где они проживают и где они голосуют. Вот тогда можно реально вводить этот диджитал ID и человеку давать возможность голосовать», — сказал глава фракции.
Арахамия напомнил, что шансы провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и в оккупированном Донбассе, еще остаются, хотя и маловероятны.
«С расширением формата (украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске — Ред.) все зашевелилось гораздо быстрее. Действительно, когда мы подключили глав комитетов, этот процесс ожил, и есть позитивная динамика. Но пока это (проведение выборов на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс — Ред.) выглядит малореалистично. Хотя по-прежнему есть еще шансы», — отметил депутат.
Арахамия подчеркнул, что позиция Украины не изменилась — вначале компонент безопасности, установление контроля над границами и только потом политический компонент.
Как сообщалось, выборы в органы местного самоуправления по всей Украине запланированы на 25 октября текущего года.
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