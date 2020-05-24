В Украине подтвердили 20 986 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки — 406 новых случаев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 12 человек, выздоровели −179.

В целом в Украине зарегистрированы 617 смертей от COVID-19. Выздоровели — 7099 пациентов.

Как сообщалось, Кабинет министров ввел в Украине адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мер.