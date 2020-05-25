Проведение концертов в Украине разрешат не ранее 22 июня

Разрешить проводить концерты в Украине пока невозможно, ближе к 22 июня смогут рассмотреть вопрос такого смягчения карантина.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 мая.
Министра спросили, когда позволят проводить концерты и состоится ли концерт Ленни Кравица, назначенный на 13 июня.
«13 июня вряд ли, это невозможно. Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на таких этапах, которые у нас есть сегодня или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня — как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях», — заявил он.
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