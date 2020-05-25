Количество тестов на COVID-19 могут увеличить до 40-50 тыс. в сутки

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что при необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки, используя метод пулинга.
«Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга — объединение 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально», — сказала Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам премьера, это даст возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование, и при нынешнем уровне лабораторного оборудования делать до 40-50 тыс. тестов в сутки.
Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент с тестами в стране проблем нет.
«При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте», — добавил он.
Шмыгаль подчеркнул, что страна в карантин заходила плавно, поэтому и выход из него должен быть тоже плавным, учитывая то, что эпидемия никуда не исчезла.
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