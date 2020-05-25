Войти
Лукашенко призвал готовиться ко второй волне пандемии в Беларуси
соседи
Лукашенко призвал готовиться ко второй волне пандемии в Беларуси
Количество тестов на COVID-19 могут увеличить до 40-50 тыс. в сутки
официально
Количество тестов на COVID-19 могут увеличить до 40-50 тыс. в сутки

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

связь
RSS

«Vodafone Украина» в І квартале увеличил доход на 28%

441
«Vodafone Украина» в І квартале увеличил доход на 28%

Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» по итогам января-марта 2020 года вышел на показатель дохода в 4,39 млрд грн, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, розданном в понедельник, показатель OIBDA оператора (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 30% по сравнению с первым кварталом 2019 года и достиг 2,3 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась до 53,3%.

«В первом квартале чистый убыток „Vodafone Украина“ составил 744 млн грн, что связано с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом $500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года — девальвация гривни на конец квартала по сравнению с курсом на дату получения займа составила 15%», — сообщает компания.

Мобильный оператор отмечает, что в среднем по результатам первого квартала дата-клиент «Vodafone Украина» использовал 4,6 ГБ трафика в месяц.

В настоящее время, по данным компании, 4G-сеть Vodafone доступна 71% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G-покрытием. За год количество базовых станций 4G увеличилось вдвое, а количество населенных пунктов с доступом к сети 4G — в три раза.

Компания инвестировала в сеть в январе-марте текущего года порядка 1,2 млрд грн, включая 265 млн грн стоимости лицензии в диапазоне 900МГц. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 26,6 млрд грн.

Кроме того, увеличилось число дата-клиентов — количество пользователей USIM-карт с поддержкой 4G за два года возросло в три раза. А количество воспользовавшихся data-услугами клиентов составило 12 млн.

По результатам первого квартала 2020 года, абонентская база компании остается на уровне 19,5 млн, годовые колебания составили −0,1%, наблюдается рост в сегменте контрактных подключений.

Читайте также: В США обанкротились 17 компаний по добыче сланцевой нефти

Как сообщалось, компания «Vodafone Украина» по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом — до 2,54 млрд грн.

«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

Vodafone
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 мая 2020
Воскресенье, 24 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов - 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016