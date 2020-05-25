«Vodafone Украина» в І квартале увеличил доход на 28%

Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» по итогам января-марта 2020 года вышел на показатель дохода в 4,39 млрд грн, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, розданном в понедельник, показатель OIBDA оператора (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 30% по сравнению с первым кварталом 2019 года и достиг 2,3 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась до 53,3%.

«В первом квартале чистый убыток „Vodafone Украина“ составил 744 млн грн, что связано с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом $500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года — девальвация гривни на конец квартала по сравнению с курсом на дату получения займа составила 15%», — сообщает компания.

Мобильный оператор отмечает, что в среднем по результатам первого квартала дата-клиент «Vodafone Украина» использовал 4,6 ГБ трафика в месяц.

В настоящее время, по данным компании, 4G-сеть Vodafone доступна 71% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G-покрытием. За год количество базовых станций 4G увеличилось вдвое, а количество населенных пунктов с доступом к сети 4G — в три раза.

Компания инвестировала в сеть в январе-марте текущего года порядка 1,2 млрд грн, включая 265 млн грн стоимости лицензии в диапазоне 900МГц. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 26,6 млрд грн.

Кроме того, увеличилось число дата-клиентов — количество пользователей USIM-карт с поддержкой 4G за два года возросло в три раза. А количество воспользовавшихся data-услугами клиентов составило 12 млн.

По результатам первого квартала 2020 года, абонентская база компании остается на уровне 19,5 млн, годовые колебания составили −0,1%, наблюдается рост в сегменте контрактных подключений.

Как сообщалось, компания «Vodafone Украина» по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом — до 2,54 млрд грн.

«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине.