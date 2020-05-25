В США обанкротились 17 компаний по добыче сланцевой нефти

Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.
По ее сведениям, общий долг этих компаний составляет порядка $14 млрд, а до конца 2020 года число компаний-банкротов может увеличиться до 73.
«Суть в том, что грядет волна банкротств и реструктуризаций», — приводит издание слова Регины Мэйор, возглавляющей направление энергетики и природных ресурсов в американском отделении компании KPMG.
Несмотря на то, что цена на американскую нефть марки WTI (West texas intermediate) уже не падает до отрицательных значений, как в апреле этого года, однако уровень в $30 за баррель все равно вдвое ниже январских значений, и если все останется как есть, то в следующем году еще 170 производителей могут объявить себя банкротами.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что 15 крупнейших в США компаний, которые специализируются на добыче сланцевой нефти, сократили в среднем на 48% свои бюджеты на разработку новых месторождений, в свете падения спроса, вызванного пандемией нового коронавируса, а на то, чтобы выйти на прежние показатели добычи американским компаниям по добыче сланцевой нефти потребуется несколько лет.
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