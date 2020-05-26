Ляшко рассказал, когда откроют спортзалы и бассейны

На третьем этапе послабления карантина — с 1 июня откроют спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобласные перевозки, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
"С 1 июня если будут достигнуты некоторые индикаторы эпидситуации планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы. Также начнут с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобласных перевозок автомобильным транспортом«,- сказал он.
«Относительно бассейнов и спортзалов — сегодня-завтра на сайте Минздрава мы разместим рекомендации по обеспечению противоэпидемических норм. Бассейны мы ранее не рассматривали на третьем этапе выхода, но новые данные, которые появились сегодня, насчет распространение коронавируса через водный путь передач, в частности, в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют нам начать их работу», — добавил замминистра.
Ляшко отметил, что условиями послабления являются показатели инцидентности (не более 12 заболевших на 100 тыс. населения), загруженности коек в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом (меньше 50%), среднего количества тестирований ПЦР и ИФА (не менее 12).
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