Бразилия обошла США по количеству смертей от коронавируса за сутки

В Бразилии за истекшие сутки зарегистрировано 807 смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний, сообщило министерство здравоохранения страны.
По этому показателю Бразилия превзошла США, где за сутки, по данным портала Worldometer, скончались 504 человека.
Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США — 302.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 374 тыс. 898 инфицированных, в США, как сообщил Worldometer, — 1 млн 706 тыс. 154.
Всего по информации портала на 03:00, число инфицированных в мире с начала распространения инфекции достигло 5 млн 582 тыс. 367, летальных исходов — 347 тыс. 563, излечились более 2,3 млн.
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