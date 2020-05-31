В Беларуси число заразившихся коронавирусом растет по 900 человек в сутки

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Беларуси возросло за сутки на 898, составив 42 556, умерли шесть пациентов. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав страны в своем Telegram-канале.
Прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции до 900 и более человек регистрируется в стране последние две недели. «Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 514», — говорится в сообщении. Всего с начала вспышки пандемии (конец февраля) в Беларуси проведено 541 093 теста, это значит, что прирост положительных тестов от выполненных за последний день достигает 6,17%.
В Беларуси, несмотря на пандемию, не введены ограничения, граждане живут обычной жизнью. Вопреки настоятельным рекомендациям ВОЗ в стране не отменялись массовые мероприятия, сейчас проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа. Вместе с тем белорусские власти не отрицают, что проблема коснулась страны, но при этом заявляют, что система здравоохранения оказалась готова к пандемии, и в настоящее время в Минске и Витебске, где было наибольшее число инфицированных, наблюдается спад заболеваний.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016