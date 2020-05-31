В Беларуси число заразившихся коронавирусом растет по 900 человек в сутки

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Беларуси возросло за сутки на 898, составив 42 556, умерли шесть пациентов. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав страны в своем Telegram-канале.

Прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции до 900 и более человек регистрируется в стране последние две недели. «Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 514», — говорится в сообщении. Всего с начала вспышки пандемии (конец февраля) в Беларуси проведено 541 093 теста, это значит, что прирост положительных тестов от выполненных за последний день достигает 6,17%.

В Беларуси, несмотря на пандемию, не введены ограничения, граждане живут обычной жизнью. Вопреки настоятельным рекомендациям ВОЗ в стране не отменялись массовые мероприятия, сейчас проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа. Вместе с тем белорусские власти не отрицают, что проблема коснулась страны, но при этом заявляют, что система здравоохранения оказалась готова к пандемии, и в настоящее время в Минске и Витебске, где было наибольшее число инфицированных, наблюдается спад заболеваний.