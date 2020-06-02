Рада приняла закон об инвентаризации лесов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов». Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата.
Так, в законе определено, что национальная инвентаризация лесов — это система выборочно-статистических обследований лесного фонда Украины, направлена на получение обоснованной обобщенной информации в отношении лесов для нужд планирования, в том числе стратегического, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов.
Порядок проведения национальной инвентаризации лесов, согласно документу, будет утверждать Кабинет министров.
В законопроекте говорится о том, что лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.
«Проведение национальной инвентаризации лесов осуществляется за счет средств государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством», — говорится в проекте закона.
В первом чтении законопроект № 2379 Верховная Рада приняла во время пленарного заседания 5 февраля. Тогда документ поддержали 379 депутатов.
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