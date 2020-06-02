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Рада приняла закон об инвентаризации лесов

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Рада приняла закон об инвентаризации лесов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов». Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата.

Так, в законе определено, что национальная инвентаризация лесов — это система выборочно-статистических обследований лесного фонда Украины, направлена на получение обоснованной обобщенной информации в отношении лесов для нужд планирования, в том числе стратегического, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов.

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов, согласно документу, будет утверждать Кабинет министров.

В законопроекте говорится о том, что лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.

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«Проведение национальной инвентаризации лесов осуществляется за счет средств государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством», — говорится в проекте закона.

В первом чтении законопроект № 2379 Верховная Рада приняла во время пленарного заседания 5 февраля. Тогда документ поддержали 379 депутатов.

Верховная Рада, лес
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