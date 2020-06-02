Российская ФСБ заявила о задержании пьяного украинского военного

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией. Он, якобы, был без документов и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба российског ведомства.

«Установлено, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В., 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сотрудники ФСБ изъяли у украинца вещество растительного происхождения, которое предположительно является наркотическим, его отправили на экспертизу.

Ранее Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины заявила, что 30 мая, примерно в пять утра, на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, исчез украинский военный. По словам начальника службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майора Валентина Шевченко, пропавший — военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

СБУ задокументировала факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ России на административной границе с оккупированным Крымом. В СБУ утверждают, что российские спецслужбы пытали украинского пограничника.