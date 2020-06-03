В Бразилии установлен антирекорд смертности от коронавируса за сутки

За истекшие сутки в Бразилии от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 тыс. 262 человека — это самый высокий показатель смертности в стране с начала пандемии COVID-19, сообщил бразильский Минздрав.

Общее число жертв инфекции достигло 31 тыс. 936 человек, число инфицированных — 555 тыс. 383.

Несмотря на удручающую статистику, некоторые бразильские лидеры, включая президента Жаира Болсонару, продолжают настаивать на том, что экономические последствия от карантинных мер будут значительно тяжелее, чем потери от коронавируса.

«Мы скорбим обо всех смертях, но это судьба», — сказал президент журналистам во вторник.