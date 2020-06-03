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Трамп снова выступил за присутствие России на встрече G7
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Трамп снова выступил за присутствие России на встрече G7

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Трамп снова выступил за присутствие России на встрече G7

Участие России в саммите Группы семи в Соединенных Штатах в 2020 году облегчило бы решение многих проблем. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему телекомпании Fox.

Журналист попросил Трампа объяснить, почему, как он считает, было бы целесообразно пригласить президента России Владимира Путина на саммит. «Он помог нам с нефтяной отраслью, что было хорошо и для него», — ответил Трамп. По его словам, это позволило стабилизировать цены на нефть и «сохранить миллионы рабочих мест» в США.

«Вопрос не в том, что он сделал, — добавил американский лидер. — Это вопрос здравого смысла». Говоря о мероприятиях в рамках саммита, Трамп подчеркнул: «Половина встреч посвящена России, если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение».

«Проблема в том, что многое из того, что мы обсуждаем, касается Путина», — добавил Трамп. Как он отметил, такие обсуждения без присутствия России являются «пустой тратой времени». «Потому что после завершения встречи кто-то должен звонить Путину и взаимодействовать с ним по многим вопросам», — отметил президент США.

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Трамп также заявил, что присутствие России на саммите позволило бы проще «решать вопросы». «Я хочу, чтобы было соглашение по ядерному оружию», — констатировал президент США, не пояснив, какие именно страны, по его мнению, должен в нем участвовать. По словам Трампа, «безопасный атом — это важнейшая в мире проблема».

На прошлой неделе Трамп сообщил, что переносит саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Россия, Дональд Трамп, G7
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