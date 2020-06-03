Украинский язык лишили статуса государственного в ЛНР

Администрация непризнанной ЛНР приняла решение лишить украинский язык статуса государственного на своей территории, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что депутаты так называемого «Народного совета ЛНР» проголосовали за признание русского языка единственным государственным. За принятие соответствующего закона проголосовали 42 депутата из 43 присутствующих.

В марте аналогичное решение приняла другая «республика» — ДНР. До этого на неподконтрольных Украине территориях Донбасса формально действовали два государственных языка.