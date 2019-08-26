Из-за России Трамп поссорился с лидерами G7, - СМИ

Президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран Большой семерки во время саммита во французском Биаррице.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на британское издание The Guardian.
Во время ужина на официальном открытии саммита Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ.
По данным издания, Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Против выступили все остальные страны, а Япония сохранила нейтралитет.
«На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому», — сообщил источник издания.
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