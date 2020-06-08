Стоимость нефти Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43 и торгуется примерно на 3% выше пятничного показателя.
Выросла и стоимость техасской WTI. Также впервые с 6 марта котировки превысили отметку в $40 за баррель.
Как отмечает агентство Bloomberg, росту нефтяных цен способствовало согласие участников сделки ОПЕК+ сохранить общую квоту добычи в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июня и уменьшить ее на 100 тыс. баррелей в сутки в июле. Страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября.
Агентство указывает, что сразу после достижения соглашения Саудовская Аравия решила серьезно повысить цены на свою нефть. Предполагается, что доходы от июльского экспорта в другие страны Азии компенсируют все потери Эр-Рияда от мартовского срыва сделки ОПЕК+, которое привело к резкому снижению котировок.
Росту нефтяных цен способствовало в том числе и снятие во многих странах ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. При этом, однако, как указывает Bloomberg, существуют определенные опасения, что вторая волна заболеваемости, а также торговые противоречия между Пекином и Вашингтоном или возвращение на рынок производителей сланцевой нефти негативно скажутся на рынке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016