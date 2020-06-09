В Херсоне не осталось больных коронавирусом

В Херсоне выздоровели все 20 пациентов, которые болели коронавирусом COVID-19. Таким образом, в городе больше нет инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.
«В области из 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя. В Украине — по состоянию на 9 июня, количество подтвержденных случаев составляет 27 856 (выздоровели 12 412 человек). Мы просим херсонцев помнить о том, что ослабление карантина — не его отмена. Пожалуйста, продолжайте пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте в частности», — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июня — на третьем этапе ослабления карантинных ограничений — заработали детские сады и учреждения профтехобразования, открылись фитнес-центры и гостиницы (кроме ресторанов на их территории), частично возобновил работу транспорт.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин — решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.
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